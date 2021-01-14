Специалист уже встретился с генеральным секретарем Индепендьенте и озвучил ему свой план развития клуба.

"Приехал играть в большой футбол, а выходил против каких мальчишек на плохих газонах": Нанни – об адаптации в Динамо

По информации Infiernorojo, Совет директоров ознакомиться с проектом и определиться с именем следующего руководителя клуба. Конкуренцию Нанни составляют легендарный Эрнан Креспо, который выступал в течение сезона 2004/05 в составе Милана бок о бок с Андреем Шевченко, и Диего Дабове.

Напомним, Динамо в 2003 году заплатило Велес Сарсфилд за Нанни 3 млн евро, однако нападающий так и не раскрылся в Динамо – в чемпионате Украины аргентинец сыграл только один матч, выйдя на замену в игре против Закарпатья и отметившись голом.

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