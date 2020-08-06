Экс-форвард Динамо и Днепра стал спортивным директором клуба Крылья Советов

37-летний экс-нападающий Динамо и Днепра назначен спортивным директором Крыльев Советов, в которых ранее работал ассистентом главного тренера. По словам Корниленко, такое предложение стало для него неожиданностью, информирует официальный сайт клуба.

Селезнев женился на россиянке

Напомним, белорусский форвард провел 9 матчей за первую команду Динамо в сезоне 2003/04 и стал чемпионом Украины под руководством Алексея Михайличенко. Из киевского клуба перешел в Днепр, после чего переехал в Россию, где выступал за Томь, Зенит, Рубин и Крылья Советов. Завершил карьеру летом прошлого года и вошел в тренерский штаб первой команды.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти