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Экс-форвард Динамо и Днепра стал спортивным директором клуба Крылья Советов

06:00 - Читати українською
Экс-форвард Динамо и Днепра стал спортивным директором клуба Крылья Советов
Сергей Корниленко / фото из открытых источников

Белорусский нападающий Сергей Корниленко отныне будет работать на административной должности в России.

37-летний экс-нападающий Динамо и Днепра назначен спортивным директором Крыльев Советов, в которых ранее работал ассистентом главного тренера. По словам Корниленко, такое предложение стало для него неожиданностью, информирует официальный сайт клуба.

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Напомним, белорусский форвард провел 9 матчей за первую команду Динамо в сезоне 2003/04 и стал чемпионом Украины под руководством Алексея Михайличенко. Из киевского клуба перешел в Днепр, после чего переехал в Россию, где выступал за Томь, Зенит, Рубин и Крылья Советов. Завершил карьеру летом прошлого года и вошел в тренерский штаб первой команды.

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Динамо Киев Динамо Киев Сергей Сергей Корниленко Днепр Днепр Крылья Советов Крылья Советов Россия
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