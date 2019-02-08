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Экс-форвард Динамо Хобленко: Зеленский станет президентом и будет все в порядке в Украине

18:11 80 Читати українською
Экс-форвард Динамо Хобленко: Зеленский станет президентом и будет все в порядке в Украине
Алексей Хобленко / Sport Arena

Форвард Динамо Брест Алексей Хобленко рассказал, что поддерживает известного ведущего и юмориста Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах в Украине.

"Дай бог, все наладится в Украине, Зеленский станет президентом и будет все в порядке. Да, я за него. Почему нет? У него есть талант не только в юморе. Политику не поддерживал никогда, но сейчас очень импонирует Зеленский – рад, что он прошел в президенты.

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Я верю ему. Думаю, он наладит дела, и в Украине станет больше развиваться спорт и другое", – сказал Хобленко Sport Arena.

Напомним, воспитанник киевского Динамо подписал контракт с Динамо Брест на 1,5 года летом 2018 года.

Теги
Мир Украинцы за рубежом Алексей Хобленко Алексей Хобленко Динамо Брест Динамо Брест
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