Экс-форвард Динамо дублем помог Антверпену вернуться на второе место чемпионата Бельгии
Мускрон принимал Антверпен в рамках 33-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет на Футбол 24.
Чемпионат Бельгии, 33-й тур
Мускрон – Антверпен – 2:3
Голы: Олинга, 49, Харбауи, 88 – Мбокани, 22, 48, Сек, 62
Удаление: Ле Маршан, 41 (А)
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Антверпен на выезде сумел перестрелять Мускрон в матче с 5-ю голами. Несмотря на удаление игрока гостей, они нашли в себе силы удержать гандикап и вырвать победу.
Стоит отметить, что главным героем встречи стал бывший нападающий Динамо Мбокани, который отгрузил Мускрону два мяча.
Победа позволила Антверпену вернуться на вторую строчку турнирной таблицы, Мускрон остается в зоне вылета.
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Голы Мбокани: