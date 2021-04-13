Мускрон принимал Антверпен в рамках 33-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет на Футбол 24.

Чемпионат Бельгии, 33-й тур

Мускрон – Антверпен – 2:3

Голы: Олинга, 49, Харбауи, 88 – Мбокани, 22, 48, Сек, 62

Удаление: Ле Маршан, 41 (А)

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Антверпен на выезде сумел перестрелять Мускрон в матче с 5-ю голами. Несмотря на удаление игрока гостей, они нашли в себе силы удержать гандикап и вырвать победу.

Стоит отметить, что главным героем встречи стал бывший нападающий Динамо Мбокани, который отгрузил Мускрону два мяча.

Победа позволила Антверпену вернуться на вторую строчку турнирной таблицы, Мускрон остается в зоне вылета.

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Голы Мбокани: