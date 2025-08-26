Пресс-служба итальянской Серии Б (второй по силе чемпионат страны) назвала украинского нападающего Богдана Попова лучшим игроком тура.

В матче против Падовы украинец оформил дубль в возрасте 18 лет и 141 день. Кроме этого, 100% его ударов попали в створ, а также он выиграл 3 из 6 воздушных дуэлей. "С таким выступлением лучшим игроком первой недели сезона мог быть только он", – говорится в заметке.

Добавим, что для Попова это уже третий сезон в структуре Эмполи. Начинал он в составе U-17, впоследствии получил опыт в Примавере и даже несколько раз попадал в заявку основной команды. Богдан является воспитанником Динамо, однако покинул Киев в июле 2022 года, перебравшись в польский Гурник Забже, а оттуда в Эмполи.

