"Мы с моим агентом обсуждали разные варианты продолжения карьеры. Вообще-то я должен был подписать контракт с хорватским клубом Славен. Счет шел на часы. Я уже прилетел в Хорватию, но из-за волокиты мы не успели оформить документы до закрытия трансферного окна, которое там закрывается 7 апреля. В результате появился вариант из Шарлотт Индепенденс. Подумал, почему бы нет. Почему бы не уехать и не попробовать.

Нападающий Десны продолжит карьеру в США

Какой срок арендного соглашения? А это не аренда. Да, я тоже удивился. На самом деле, я подписал полноценный краткосрочный контракт, срок действия которого рассчитан до 30 ноября, то есть до конца сезона. Предусмотрена опция продления сделки и моего обмена в другой клуб.

Не знаю, продолжу ли я играть в США после этого. Не буду загадывать. Хочется, чтобы война быстрее кончилась и можно было вернуться играть в Украину. Подписывал контракт удаленно? Да. Я подписал его электронный вариант месяц назад. Остальное время ушло на то, чтобы решить вопрос с американской визой", – поделился Шевцов в интервью Fanday.

Добавим, что Илья сыграл в 12 поединках за Десну в сезоне 2021/22, в которых записал в свой актив 1 ассист.

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