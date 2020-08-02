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Экс-форвард Баварии завершил карьеру в 32 года

16:25 - Читати українською
Экс-форвард Баварии завершил карьеру в 32 года
Сандро Вагнер / ФК Бавария Мюнхен

Известный немецкий нападающий Сандро Вагнер решил повесить бутсы на гвоздь.

Последним клубом в карьере 32-летнего нападающего стал китайский Тяньцзинь Тэда, в ряды которого Вагнер перебрался в январе за 5 млн евро. Ранее форвард успел поиграть за Баварию, Дуйсбург, Вердер, Хоффенхайм и ряд других клубов.

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"Я невероятно благодарен, что футбол подарил мне прекрасную жизнь. Все мои мечты стали реальностью благодаря футболу, я смог достичь своей цели. Особенно горжусь тем, что мне посчастливилось выступать за сборную Германии", – цитирует нападающего Bild.

Заметим, у форварда приличная статистика в составе сборной Германии. За Бундестим Вагнер провел 8 матчей, в которых забил 5 голов. В составе Баварии стал трехкратным чемпионом Германии и дважды выиграл национальный Кубок.

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Сандро Сандро Вагнер Бавария Бавария Германия Германия Германия Тяньцзинь Тэда Тяньцзинь Тэда
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