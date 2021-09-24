"Люблю игру Малиновского, она сводит меня с ума. Также нравится Муриель, но он сейчас травмирован. Большая сила Аталанты – в командной работе. Их дополнительное оружие – Гасперини. Он иногда меняет лидеров, но все всегда знают, как нужно действовать.

"Далёк от лучшего Руслана". Малиновский шлет сигнал Петракову, но Гасперини и итальянская пресса требуют большего

Аталанта стала большим клубом и продолжает расти. Теперь она знает, как нужно побеждать даже при плохой игре. Ты становишься большим, когда зарабатываешь три очка, как с Торино и Салернитаной", – цитирует Вентола Calcio Atalanta со ссылкой на Corriere della Sera Bergamo.

К слову, нынешний сезон Руслан начал не так феерично, как заканчивал предыдущий: только один результативный пас в шести поединках.

Гвардіола марить реваншем, Маліновський їде в лігво чемпіона та перше Дербі Капітоліно Моурінью: топ-матчі євровікенду