Английский футбол оказался в состоянии шока – бывший воспитанник Арсенала Билли Вигар находится в искусственной коме после серьезной травмы головы. 21-летний форвард Чичестер Сити пострадал в поединке Истмийской премьер-лиги против Уингейт энд Финчли. Инцидент произошел уже на 13-й минуте игры, после чего матч был досрочно остановлен.

В клубе подтвердили тревожные новости: "Билли получил серьезную травму головы и сейчас находится в искусственной коме в реанимации, где проходит лучшее возможное лечение. Пока рано говорить о последствиях. Даже если все пойдет хорошо, впереди долгий путь восстановления".

По сообщениям британских СМИ, футболист мог столкнуться с бетонной стеной, но официально эта информация не подтверждена. В коротком заявлении клуб Вигара уточнил: "Футбольный клуб Чичестер Сити может подтвердить, что в субботу 20 сентября один из наших игроков получил серьезную травму в матче против Вингейт энд Финчли".

Вигар – воспитанник академии Арсенала, где он прошел путь от U-18 до U-21, приблизившись к первой команде. В 2022 году он подписал первый профессиональный контракт с лондонцами, но закрепиться в составе "канониров" Вигар не сумел. После Арсенала форвард играл в аренде за Дерби Каунти и Истборн Боро, впоследствии перешел в Гастингс Юнайтед, а в этом сезоне присоединился к Чичестер Сити, где уже успел забить один гол в четырех матчах.

Бывший клуб также отреагировал на трагедию. Арсенал в соцсетях написал: "Желаем тебе скорейшего выздоровления, Билли. Все в Арсенале посылают любовь и поддержку Билли и его близким в это сложное время".

