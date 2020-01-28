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Экс-форвард Арсенала станет героем реалити-шоу

17:10 60 Читати українською
Экс-форвард Арсенала станет героем реалити-шоу
Никлас Бендтнер / Фото из открытых источников

Бывший нападающий Копенгагена Никлас Бендтнер, который в свое время защищал цвета Арсенала, решил попробовать себя в другой сфере.

Скандально известный экс-футболист сборной Дании Никлас Бендтнер станет героем датского реалити-шоу, сообщает издание Goal.

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Партнершей игрока на съемочной площадке станет его девушка, модель Филин Рупсторф. Шоу под названием "Никлас и Филин", которое запускает спутниковая сеть Discovery Networks, будет рассказывать о жизни футболиста и его девушки.

Бендтнер ранее выступал в лондонском Арсенале, Бирмингеме, Сандерленде, Ювентусе, Вольфсбурге и Русенборге. Последним клубом 32-летнего датчанина был Копенгаген, который он покинул 1 января 2020 года. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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