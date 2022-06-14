Англичанин подписал 3-летний контракт с Гертой, сообщает официальный сайт клуба.

Миколенко может получить результативного конкурента из Франции

Кенни всего несколько дней назад покинул Эвертон, в структуре которого провел 16 лет. Правый защитник так и не смог стать важным игроком "ирисок", регулярно слоняясь по арендам. В прошлом сезоне 25-летний фулбек остался на Гудисоне, но снова без особого успеха – всего 15 матчей в АПЛ, иногда даже заменял Виталия Миколенко на левом фланге.

Добавим, что Кенни уже имел опыт выступлений в Бундеслиге, отбегав полгода за Шальке.

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