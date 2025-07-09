Несмотря на то, что Боту все еще имеет поддержку президента клуба, он не скрывает своего недовольства ситуацией после чуть более чем шести месяцев на этой должности. Любое возможное расторжение контракта повлечет выплату штрафа, информирует Globo Esporte.

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Сообщается, что если Боту решит уйти, то независимо от того, кто был инициатором прощания – он сам или же клуб – штраф, который должен будет заплатить Фламенго, составит около 2 миллионов реалов. Контракт директора похож на контракт спортсмена: есть трудовой договор и еще один на имиджевые права. И в последнем соглашении есть пункт, который может сократить штраф на 30%, если клуб не будет уведомлен о просьбе об отставке по крайней мере за месяц.

У болельщиков есть вопросы к Боту после того, как он попытался подписать Майки Джонстона из ВБА – фанаты считают, что этот игрок не подходит команде по своему уровню. Президенту клуба пришлось вмешаться, чтобы наложить вето на этот переход. Так репутация Жоту была подмочена.

Сообщается, что методы Боту не устраивают многих сотрудников клуба, в том числе и игроков команды. Со своей стороны, португалец также недоволен многими вещами, но люди, близкие к нему, считают маловероятным, что он уйдет сейчас, за три дня до открытия трансферного окна.

Напомним, что в Шахтере Боту занимал должность директора департамента селекции.

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