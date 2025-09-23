Как сообщает The Sun, бывший спортивный директор Тоттенхэма и Ювентуса Фабио Паратичи согласился на сделку о признании вины и получил 18 месяцев условного тюремного срока после обвинения в финансовых махинациях. Вместе с ним по делу проходили бывший президент Ювентуса Андреа Аньелли и обладатель "Золотого мяча-2003" Павел Недвед, которые также получили условные приговоры – 20 и 14 месяцев соответственно.

Паратичи еще в марте 2023 года покинул пост в Тоттенхэме после того, как получил 30-месячную дисквалификацию. Его обвинили в финансовых махинациях во время работы в Ювентусе. Схема заключалась в искусственном завышении трансферных сумм при сделках с клубами Серии А, что позволяло туринцам обходиться без ограничений финансового Fair Play.

По новым правилам Премьер-лиги, которые были приняты в 2023 году, ни один функционер, причастен к коррупции, мошенничества или уклонения от налогов, не может занимать руководящие должности в клубах Англии. Это означает, что Паратичи больше не сможет вернуться к работе в Тоттенхэме, несмотря на завершение дисквалификации.

