К сожалению, в настоящее время находятся люди, которым деньги не пахнут. Одним из таких является испанец Жорди Гратакос – бывший директор академии Днепра.

Испанский специалист стал заместителем спортивного директора Российского футбольного союза. Гратакос будет отвечать за селекцию в регионах страны и методическое обеспечение деятельности юношеских сборных, сообщает официальный сайт РФС.

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Интересно, что для 47-летнего испанца это не первая работа в стране, которая уничтожает украинцев, нарушая все международные нормы. Он являлся экспертом на Матч ТВ и имел отношение к открытию местных филиалов академий Барселоны и Интера.

Также Гратакос работал в юношеских командах Жироны, академии Днепра (2012-2014), Федерации футбола Казахстана (2015-2016) и системе Барселоны.

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