Алемани был одним из кандидатов на должность генерального директора Федерации футбола Испании (RFEF). Как информирует Marca, временный президент RFEF Педро Роша решил, что балеарец является подходящим человеком для формирования федеративной структуры. После нескольких встреч они достигли принципиального соглашения о том, что Алемани станет новым генеральным директором Федерации футбола Испании.

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Сообщается, что должность Алемани будет новой, и ее ранг будет выше, чем у спортивного директора Альберт Луке. Он был последним руководителем, который исполнял эту функцию.

Напомним, что Алемани покинул Барселону прошлым летом – в каталонском клубе он работал спортивным директором. Пресса писала о том, что Матеу может перебраться на аналогичную должность в Астон Виллу или Атлетико, однако этого так и не произошло.

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