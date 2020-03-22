Экс-динамовец Вида поддержал родной Загреб – город в руинах после ужасного землетрясения

Защитник Бешикташа Домагой Вида отреагировал на стихийное бедствие, поразившее столицу его родины.

Хорват посочувствовал Загребу, в котором он провел полтора года, защищая цвета местного Динамо.

Динамо решило продлить карантин из-за чрезвычайной ситуации в Киеве

"Думаю о тебе, Загреб. Будь сильным", – написал Вида в своем Instagram. Хорватскую столицу сегодня (22 марта) всколыхнуло чудовищное землетрясение, ставшее худшим за последние 140 лет. Дома разрушены, машины оказались под завалами. Пострадал и стадион Максимир, на котором проводит свои домашние матчи загребское Динамо.

Напомним, Вида перешел в Бешикташ из киевского Динамо – вице-чемпион мира провел в украинском гранде 4 года и стал настоящим лидером команды.

"Эти сцены напоминают мне Сараево во время войны". Загреб разрушен землетрясением, фаны Динамо З помогают пострадавшим