В стартовом составе Подбескидзе вышел Сергей Мякушко, известный по выступлениям за Динамо, Говерлу, Ворсклу, Карпаты и Алькоркон. Именно украинский полузащитник стал одним из участников едва ли не самого курьезного эпизода в поединке против краковской Вислы.

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Мякушко убежал в контратаку и вышел один на один с вратарем гостей. Матеуш Лес парировал мощный удар украинца в дальний угол. Что было дальше – нужно видеть. Атака хозяев продолжилась еще тремя ударами, последний из которых нанес снова Мякушко. Нефарт украинца продолжился – Вислу спасла штанга.

Заслуживает внимания и второй гол Подбескидзе, забитый после перерыва. Игрок хозяев вполне мог повторить промах Тимо Вернера, замыкая прострел с фланга. Мяч попал ему в пятку, но Давид Непсуй оказался первым на подборе и поразил ворота не без помощи рикошета.

К слову, поединок завершился победой Подбескидзе со счетом 2:0. Команда Мякушко покинула последнее место турнирной таблицы, отправив туда Сталь. Висла находится на 11-й позиции.

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