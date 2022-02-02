Полузащитник Витор Буэно, в свое время не сумевший закрепиться в киевском Динамо, перебрался в Атлетико Паранаэнсе.

Атакующий хавбек подписал контракт на правах свободного агента, ведь раньше покинул Сан-Паулу. Соглашение рассчитано на 3 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Соответственно, 27-летний Витор Буэно стал одноклубником Марлоса, который тоже продолжит карьеру в составе Атлетико Паранаэнсе. Экс-игрок сборной Украины заключил соглашение на год.

Напомним, Буэно выступал за Динамо, перейдя в 2018 году на правах аренды из Сантоса. Но под руководством Александра Хацкевича бразилец не заиграл. Целых три матча за первую команду и возвращение на родину уже в апреле 2019-го.

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