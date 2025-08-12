Украинский защитник Университати Крайова Александр Романчук попал в символическую сборную 5-го тура чемпионата Румынии по версии SofaScore.

В матче 5-го тура против Германнштадта, состоявшемся 10 августа, экс-защитник Динамо забил роскошный гол на 31-й минуте, который принес Университате победу. Наш земляк получил за свою игру 8,4 балла согласно SofaScore. Благодаря этой победе Университатя Крайова продолжает возглавлять турнирную таблицу с 4 победами в 5 матчах, и имея в своем активе 13 баллов.

После перехода в румынский клуб Романчук принял участие в семи поединках и уже успел забить трижды.

Напомним, что Романчук имеет соглашение с румынским клубом до 2028 года.

