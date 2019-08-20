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Экс-динамовец Петрович продолжит карьеру в Сегунде

10:12 53 Читати українською
Экс-динамовец Петрович продолжит карьеру в Сегунде
Радосав Петрович / Marca

Бывший полузащитник киевского Динамо продолжит карьеру в Альмерии.

Бывший игрок киевского Динамо Радосав Петрович стал игроком испанской Альмерии, сообщает официальный сайт клуба.

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Сумма трансфера сербского полузащитника неизвестна, а контракт с испанцами рассчитан на 3 года, добавляет официальный сайт Альмерии.

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Напомним, Петрович защищал цвета киевского Динамо в сезоне 2015/16, после чего перешел в лиссабонский Спортинг.

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Теги
Испания Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Альмерия Альмерия Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Радосав Петрович Радосав Петрович
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