Экс-динамовец Петрович продолжит карьеру в Сегунде

Бывший полузащитник киевского Динамо продолжит карьеру в Альмерии.

Бывший игрок киевского Динамо Радосав Петрович стал игроком испанской Альмерии, сообщает официальный сайт клуба.

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Сумма трансфера сербского полузащитника неизвестна, а контракт с испанцами рассчитан на 3 года, добавляет официальный сайт Альмерии.

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Напомним, Петрович защищал цвета киевского Динамо в сезоне 2015/16, после чего перешел в лиссабонский Спортинг.