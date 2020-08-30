Сидней победил Мельбурн (1:0 ) и стал сильнейшей командой Австралии в пятый раз в своей истории.

Судьбу финального поединка плей-офф решил единственный гол, забитый уже в экстра-тайме. На 100-й минуте Грант грудью замкнул подачу с фланга и принес своей команде трофей. Заметим, что бывший полузащитник Динамо Милош Нинкович вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

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К слову, для 35-летнего Нинковича это уже третий чемпионский титул в составе Сиднея. Серб принадлежал киевскому Динамо с 2004 по 2012 год и дважды стал чемпионом Украины. За австралийский клуб выступает с 2015 года.

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