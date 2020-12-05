"Интересовались ли европейские клубы после победы на молодежном чемпионате Европы-2009? Да, Челси. Интересовались Кириллом Петровым и мной. Но у нас тогда оставался крупный контракт с Динамо. Они сказали, что если крупный контракт с Динамо, то даже не о чем говорить – за копейки вас не отдадут. Но и покупать за большие деньги нас не хотели.

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Мне рассказывали, что нами интересовался Челси. Только интересовался, дальше дело не зашло, так как они узнали, что мы игроки Динамо, и разговаривать было бесполезно.

Наша реальная цена? Без понятия. Думаю, к тому времени, после чемпионата Европы, захотели бы, наверное, очень много денег. К тому времени, нам было по 19 лет, и мы почти все играли в Первой лиге. Если бы играли в высшей лиге постоянно, то, может, кто бы нас эти деньги и дал", – отметил Кушниров в комментарии Бомбардир.

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