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Экс-динамовец Эль Каддури получил новую должность на родине

13:22 123 Читати українською
Экс-динамовец Эль Каддури получил новую должность на родине
Бадр Эль Каддури / фото из открытых источников

Бывший защитник киевского Динамо Бадр Эль Каддури, который несколько лет назад работал ассистентом Сергея Реброва в Аль-Ахли, получил новую должность на родине.

39-летний специалист назначен ассистентом главного тренера сборной Марокко U-17 Серхио Пиернаса, информирует Динамомания.

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Напомним, что Эль Каддури выступал за Динамо с 2002 по 2012 год. В составе "бело-синих" марокканец 4 раза побеждал в чемпионате Украины, сыграл 142 матча и забил 4 гола. Также в его активе 47 матчей за национальную сборную Марокко.

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Мир Бадр Эль Каддури Бадр Эль Каддури
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