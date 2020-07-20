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Экс-динамовец Дуду перебрался на Ближний Восток

20 июля 20:24 - Читати українською
Экс-динамовец Дуду перебрался на Ближний Восток
Дуду / ФК Аль-Духайль

Атакующий полузащитник Палмейраса Дуду продолжит карьеру в Катаре в составе местного Аль-Духайля.

Катарский клуб уже подтвердил аренду вингера Палмейраса. Соглашение рассчитано на один сезон, информирует официальный сайт Аль-Духайля.

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Другие условия перехода 28-летнего бразильца (в частности, стоимость аренды) не разглашаются. Напомним, Дуду принадлежал Динамо с 2011-го по 2015 год, но не смог закрепиться в Украине и неоднократно отдавался в аренды. В начале 2015 года Палмейрас выкупил бразильца у киевлян за 3 млн евро.

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Теги
Мир Трансферы Перейра Перейра Дуду Бразилия Палмейрас Палмейрас Аль-Духайль Аль-Духайль
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