Экс-динамовец Дуду перебрался на Ближний Восток

Атакующий полузащитник Палмейраса Дуду продолжит карьеру в Катаре в составе местного Аль-Духайля.

Катарский клуб уже подтвердил аренду вингера Палмейраса. Соглашение рассчитано на один сезон, информирует официальный сайт Аль-Духайля.

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Другие условия перехода 28-летнего бразильца (в частности, стоимость аренды) не разглашаются. Напомним, Дуду принадлежал Динамо с 2011-го по 2015 год, но не смог закрепиться в Украине и неоднократно отдавался в аренды. В начале 2015 года Палмейрас выкупил бразильца у киевлян за 3 млн евро.

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