toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ОЛИМПИК - ШАХТЕР БАВАРИЯ - ХОФФЕНХАЙМ

Экс-динамовец Бетао поздравил Украину с Днем Независимости

00:02 14 Читати українською
Экс-динамовец Бетао поздравил Украину с Днем Независимости
Бетао / фото из соцсетей

Бывший защитник Динамо Бетао поздравил Украину с 27-годовщиной Независимости.

Бразильский футболист также присоединился к поздравлениям Украины с Днем Независимости.

Бетао: Я уже украинец. Теперь я не Бетао, а Бетенко

К слову, Бетао играл за Динамо с 2008 по 2013 годы, а также ненадолго вернулся в клуб в 2015 году. За этот период он провел 162 матча и дважды стал чемпионом Украины. Сейчас 34-летний защитник играет за бразильский Аваи.

День Независимости, Украину

Публикация от Betão ️ (@ebertamancio)

Теги
Эберт Уильям Амансиу Бетао Эберт Уильям Амансиу Бетао Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
59
мин
Ювентус
19:00
Лацио
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук