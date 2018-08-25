Экс-динамовец Бетао поздравил Украину с Днем Независимости

Англия — 24 авг 329
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Гвардиола отметил профессионализм Зинченко
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Наставник Бетиса Сетьен прокомментировал вероятность подписания ЗинченкоИспания — 24 авг 302
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Прев'ю Бундесліги 2018/19: найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон та перспективи КоноплянкиГермания — 24 авг 334
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"РБ повинен тремтіти": німецькі ЗМІ розчаровані нічиєю Лейпцига у матчі Ліги Європи проти ЗоріЛига Европы — 24 авг 792
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Двоюродный брат владельца Манчестер Сити пытался купить Ливерпуль за 2 млрд фунтовАнглия — 24 авг 293
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