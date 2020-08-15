Экс-динамовец Антунеш официально присоединился к Спортингу

Лиссабонский Спортинг на своем официальном сайте объявил о подписании 33-летнего латераля.

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Контракт новичка рассчитан на два сезона. Этим летом Антунеш покинул Хетафе и получил статус свободного агента. Последний год португальского ветерана в Испании был испорчен тяжелой травмой – всего три матча, в которых он не смог отличиться результативными действиями.

Напомним, левый защитник переходил в Хетафе из киевского Динамо. Виторину выступал за киевлян с 2015 по 2017-й, потом была аренда и окончательный выкуп за 2,5 млн евро.

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