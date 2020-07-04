Экс-динамовец Антунеш имеет топ-предложение с родины

Защитник Виторину Антунеш заинтересовал лиссабонский Спортинг.

Португальский гранд готов пригласить 33-летнего игрока к себе, сообщает A Bola.

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Хетафе не захотел продлевать контракт с Антунешем, поэтому 1 июля он получил статус свободного агента. Спортинг как раз ищет левого защитника на замену Маркосу Акунье, и опытный португалец является главным кандидатом. Лиссабонцев не беспокоит тяжелая травма Антунеша, из-за которой он пропустил почти весь текущий сезон (провел всего 3 матча).

Напомним, левый защитник перешел в Хетафе из киевского Динамо. Виторину выступал за киевлян с 2015 по 2017-й, потом была аренда и окончательный выкуп за 2,5 млн евро.

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