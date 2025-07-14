Боавишта, которую недавно исключили из второго дивизиона Португалии, может оказаться сразу в пятой по силе лиге страны. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Культовый клуб Португалии исключили из второго дивизиона – ему нужно выполнить требования, чтобы остаться в профессионалах

Из-за долгов стадион клуба был обесточен еще в апреле. Команде не удалось выполнить требования для регистрации в третьем и четвертом дивизионах Португалии. Из хороших новостей – лишь то, что ФИФА сняла с Боавишты трансферный бан, который был наложен на 5 трансферных окон.

Добавим, что Боавишта – это легендарная для Португалии команда. "Пантеры" становились чемпионами страны в сезоне 2000/01, а также пять раз выигрывали Кубок Португалии. Клуб часто встречался в еврокубках с Динамо, Шахтером и Ворсклой.

Boavista jugará en la 5ta división de Portugal por problemas financieros.



Descendió a 2da hace unos meses.

No pudo completar el registro para jugar 2da, 3era, ni 4ta.

️ Su estadio no tiene electricidad desde abril.pic.twitter.com/ecM4HMKPlA — Cristhian Hinostroza (@crischasqui) July 13, 2025

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