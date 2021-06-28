"Украина – не та команда, о победе над которой мы можем говорить с полной уверенностью. Для победы над ней мы должны показать свою лучшую игру. Если сделаем это, то шансы будут велики.

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Мы знаем, что нет ничего невозможного. Это был хороший опыт. Если ты не заходил так далеко и не побеждал в больших турнирах, то представить это сложно", – цитирует Людвига Аугустинссона официальный сайт УЕФА.

Напомним, 27-летний защитник в 2015 году становился чемпионом Европы в составе молодежной сборной Швеции. Уже во вторник, 29 июня, скандинавы сыграют против "желто-синих". Матч начнется в 22:00.

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