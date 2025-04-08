После проигрыша Ньюкаслу в 31-м туре АПЛ Лестер довел свою серию домашних поражений без забитых голов до 8 матчей.

Подопечные легендарного экс-игрока Манчестер Юнайтед Рууда ван Нистелроя вслед за Саутгемптоном, который уже вылетел из АПЛ, установили интересный антирекорд, сообщает Sky Sports.

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После домашнего поражения в игре с Ньюкаслом (0:3) Лестер довел свою серию проигрышей дома без забитых мячей до рекордного числа. Варди и компания умудрились проиграть в сухую 8 матчей кряду на родном стадионе Кинг Пауэр, начиная с декабря 2024 года.

Добавим, что именно из-за таких ужасных результатов чемпион АПЛ 2015/16 после 31-го тура находится на предпоследнем 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Вероятно, официальный вылет Лестера в Чемпионшип – это лишь вопрос времени.

Leicester became the first side in Football League history to lose EIGHT home games in a row without scoring ? pic.twitter.com/xOo2NMkB8H — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 7, 2025

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