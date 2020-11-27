38-летний центрбек подписал контракт с испанским Расингом Мурсией, сообщает официальный сайт клуба.

Это'О может возобновить карьеру в Испании

Лескотт завершил карьеру в 2017 году после неудачного периода в составе Сандерленда. Детали соглашения с клубом Терсеры пока неизвестны, однако пресс-служба Расинга анонсировала появление защитника в матче Копа дель Рей против Леванте 16 декабря. Есть вероятность, что контракт рассчитан на 1 поединок.

Джолеон Лескотт является воспитанником Вулверхэмптона, а лучшие годы карьеры провел за Эвертон и Манчестер Сити. В составе "горожан" он, в частности, дважды стал чемпионом Англии. Летом 2014-го ветеран мог оказаться в Днепре, но отказался переезжать в УПЛ из-за сложной политической ситуации.

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