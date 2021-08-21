Федерация футбола Турции решила наказать бразильца 8-матчевой дисквалификацией за избиение партнера по команде, сообщает издание Sabah.

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Кроме этого, Маркао должен заплатить штраф в размере 21 тысячи лир – около 2100 евро. Галатасарай, в свою очередь, отстранил защитника от тренировок с командой.

Напомним, во время игры на глазах тысяч фанатов Маркао подбежал к своему партнеру по команде Керема Актюркоглу и кулаком несколько раз ударил его по лицу. Рефери сразу удалил неадекватного футболиста. Несмотря на инцидент, матч завершился победой Галатасарая (2:0).

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