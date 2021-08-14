Украинская ассоциация футбола продолжает работать над назначением нового наставника "сине-желтых" и формированием тренерского штаба.

Андрей Шевченко и его бывший тренерский штаб / Сайт УАФ

Сергей Ребров не смог возглавить главную команду страны из-за разногласий с Аль-Айном, а теперь единственным претендентом на тренерское кресло остался Александр Петраков.

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Как сообщает Meta-ratings, уже на следующей неделе Киев планирует посетить Андрей Шевченко. Причина его приезда довольно неожиданная – кому-то из его бывших помощников могут предложить войти в новый тренерский штаб.

К слову, нового наставника сборная Украины должна получить уже 17 августа. Сейчас обязанности главного тренера якобы исполняют Олег Блохин и Алексей Михайличенко.

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