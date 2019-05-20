Экс-ассистент Моуринью Кларк возглавил сборную Шотландии

Бывший наставник Килмарнока Стив Кларк назначен главным тренером сборной Шотландии.

55-летний специалист сменил на посту тренера национальной команды Алекса Маклиша, сообщает официальный твиттер сборной Шотландии.

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Шотландец Кларк свою игровую карьеру провел в Сент-Миррене и лондонском Челси. Позже он начал тренерскую карьеру: был ассистентом Рууда Гуллита в Ньюкасле и Жозе Моуринью в Челси, а затем самостоятельно работал с Вест Бромвичем и Редингом. В 2017 году Кларк возглавил Килмарнок, с которым достиг признания.

По версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов он стал лучшим тренером страны в сезонах 2017/18 и 2018/19. Также в уходящем сезоне его признали лучшим Шотландская профессиональная футбольная ассоциация. Килмарнок под руководством Стива Кларка финишировал третьим в нынешнем первенстве, сразу после Селтика и Рейнджерс.

Сборная Шотландии неудачно стартовала в отборе к Евро-2020. "Тартановая армия" разгромно уступила казахам в первом туре (0:3), а затем переиграли команду Сан-Марино (2:0). Ближайший поединок шотландцы проведут против сборной Кипра 8 июня.