Экс-ассистент Гвардиолы нашел новую позицию для Месси – он эволюционирует в легендарного одноклубника

Многолетний помощник Хосепа Гвардиолы в Барселоне, Баварии и Манчестер Сити Доменек Торрен предрек смену игровой роли для лидера "блаугранас" Лионеля Месси.

Специалист уверен, что вскоре звездный аргентинец начнет играть глубже, сообщает AS.

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"Через несколько лет он мог бы играть в стиле Хави, если захочет этого. Если он будет менять позицию с потерей скорости, то сможет играть полузащитника или на другой желаемой позиции, и у него все получится.

Он всегда поражал. Сначала он использовал свои индивидуальные качества, но стал командным игроком. Теперь он влияет на игру, как никто другой. Он может пребывать в тени 70 минут, но каждый раз, когда включается, это голевая атака", – резюмировал Торрен в интервью.

Напомним, что Хави Эрнандес выступал на позиции центрального хавбека более 15 лет. В свою очередь Лионель Месси преимущественно играет правого вингера.

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