"Юнайтед нуждается в настоящей "девятке" вроде Эрлинга Холанда. Достаточно взглянуть на Баварию и насколько для нее важен форвард. Можно спросить Тоттенхэм либо Лестер о том, что для этих команд значит форвард. То, что форвард не был главной целью Юнайтед – странно для меня.

Скоулз скептически высказался относительно трансфера Кавани в Манчестер Юнайтед

Рашфорд может играть на острие, но он не типичный нападающий. Марсьяль может обеспечивать команде голы, но он не бомбардир. Они подписали Эдинсона Кавани, но не думаю, что во время дедлайна МЮ стоило искать 33-летнего нападающего.

В пользу Кавани потрясающая статистика, но Премьер-лига ему совсем незнакома. Я надеюсь, что он сможет быстро адаптироваться. Трудно понять, как Юнайтед оказались в ситуации, при которой им приходится спешно искать игроков перед закрытием трансферного окна", – цитирует специалиста United.no.

Напомним, что в составе Юнайтед в данный момент есть два центрфорварда: уже упомянутый Кавани и 31-летний Одион Игало.

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