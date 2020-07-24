Экс-ассистент Бьелсы возглавил Хаддерсфилд

Карлос Корберан стал новым тренером английского Хаддерсфилда. "Терьеры" сумели удержаться в Чемпионшипе.

Испанский специалист возглавил йоркширцев, сообщает официальный сайт клуба.

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37-летний Корберан покинул тренерский штаб Марсело Бьелсы в Лидсе ради самостоятельной работы. Именно с бывшим помощником культового аргентинца "терьеры" начнут сезон 2020/21. Предыдущую кампанию команда завершила на 18-м месте Чемпионшипа, опередив зону вылета всего на 3 пункта.

Карлос Корберан до периода в Лидсе работал в Вильярреале, Аль-Иттихаде, Алькорконе и Аль-Насре. Самостоятельно он возглавлял только кипрские команды – Доксу и Эрмис.

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