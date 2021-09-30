Экс-футболист, тренер и судья Андрей Лисаковский был ранен и находится в критическом состоянии, сообщил на своей странице в Facebook Всеволод Непогодин.

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По информации журналиста, Лисаковский пришел к своей матери и был подстрелен из ружья неадекватным соседом. Экс-арбитра уже прооперировали и сейчас он находится в коме (вырезана селезенка и проведена операция на сердце).

Напомним, Лисаковский – воспитанник одесского Черноморца. В элите дебютировал 4 марта 1995 года в составе Николаева в матче против Вереса. Также успел поиграть за молдавские Тилигул и Агро, российские Газовик-Газпром и Балтику.

С 2002 года начал карьеру арбитра. С 2005-го работал арбитром Второй, с 2009-го – Первой лиг. 13 июля 2013 года дебютировал в УПЛ как главный судья в матче Таврия – Заря.

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