Экс-арбитр УПЛ Жабченко получил первое назначение на матч чемпионата России

Скандально известный украинский арбитр Анатолий Жабченко начнет работу в России с матча Второй лиги.

40-летний Анатолий Жабченко назначен на игру Второй лиги России Машук-КМВ – Дружба, которая состоится 16 июля, передает Спорт Экспресс.

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При этом Жабченко, представляющий теперь Краснодар, имеет право работать в чемпионате России. В конце июня исполком РФС включил его в список судей, допущенных к обслуживанию встреч на таком уровне.

Напомним, Жабченко родился в Симферополе, в 2013 году стал арбитром ФИФА и начал обслуживать матчи УПЛ, на которых работал до 2017 года. После этого вернулся в оккупированный Крым стал арбитром местного "чемпионата".

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