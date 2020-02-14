Экс-арбитр УПЛ Жабченко готовится к работе в российской Премьер-лиге

Бывший арбитр УПЛ Анатолий Жабченко проходит подготовку в России перед возобновлением сезона в тамошней Премьер-лиге.

С 2010 по 2017 год Жабченко работал на матчах УПЛ, всего он обслуживал 60 игр. В последние годы арбитр работал на играх "чемпионата Крыма" и российской ПФЛ. А теперь 40-летний Жабченко претендует на работу в элитном дивизионе чемпионата России.

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"Жабченко – судья Премьер-лиги. Готовится к работе с ВАР. Был на сборе в Сочи несколько недель назад. Он тоже в нем участвовал", – цитирует руководителя судейского департамента РФС Виктора Кашшаи Спорт-Экспресс.

Напомним, после аннексии Крыма Жабченко взял российский паспорт, при этом сохранил и украинский. Впоследствии его отлучили от матчей чемпионата Украины, и он переехал в Россию.

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