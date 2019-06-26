toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Россия
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Экс-арбитр УПЛ Жабченко будет судить матчи чемпионата России

20:34 139 Читати українською
Экс-арбитр УПЛ Жабченко будет судить матчи чемпионата России
Анатолий Жабченко / ФК Динамо Киев

Украинский арбитр Анатолий Жабченко будет обслуживать поединки под эгидой РФС.

РФС временно утвердил список арбитров на матчи под своей эгидой – окончательный вариант будет утвержден на следующем заседании. В него вошел 40-летний Анатолий Жабченко, сообщает Спорт Экспресс.

Ордец перешел в московское Динамо

Жабченко родился в Симферополе, в 2013 году стал арбитром ФИФА и начал обслуживать матчи УПЛ, на которых работал до 2017 года. После этого вернулся в оккупированный Крым стал арбитром местного "чемпионата".

Стоит отметить, что судья имеет российское гражданство.

"Мне предлагали сжечь на камеру российский паспорт и угрожали "Домом профсоюзов-2". Скандальная "исповедь" Анатолия Жабченко

blog_ava
Динамо близко к подписанию форварда Дийе из Олимпика, – журналист
10:59
1149
Теги
Россия Анатолий Жабченко РФС УПЛ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Александрия объявила о трансфере Лучкевича
    Україна — 15:33220 Александрия объявила о трансфере Лучкевича
1
дн
:
5
час
:
50
мин
Бразилия
03:30
Парагвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук