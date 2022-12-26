Предметом рассмотрения стал поединок 23 тура молодежного чемпионата Украины сезона 2018/19 Заря U-21 – Динамо U-21, который был сыгран 2 апреля 2019 года в Запорожье. Киевляне выиграли со счетом 3:1 благодаря голам Ахмеда Алибекова, Юрия Шпирки и Дениса Попова (последний вывел команду на игру с капитанской повязкой). Также в этой игре участвовали, в частности, Сергей Булеца, Владислав Супряга и Александр Андриевский.

КДК УАФ рассмотрел дело по поводу возможных нарушений Кодекса этики и честной игры перед указанным поединком. Самый строгий вердикт получил бывший арбитр Вячеслав Молотокас, которому пожизненно запретили заниматься какой-либо деятельностью, связанной с футболом, сообщает официальный сайт УАФ.

Двадцатидевятилетний рефери, а также еще один экс-футболист Сергей Кобзев, предлагали игрокам и тренеру Зари U-21 деньги за поражение от Динамо. Оба выступали посредниками преступления, которое не удалось довести до конца – 1 апреля 2019-го, за день до матча, правоохранители задержали подозреваемых в момент передачи денег на общую сумму 20 тысяч гривен. Еще 55 тысяч должны были перечислить на банковскую карту одного из футболистов сразу после передачи налички. Остальные – после проведения матча.

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В полиции отметили, что каждому футболисту предлагалось за поражение по 5 тысяч долларов США. Установлено, что к противоправной деятельности причастны два жителя Киева, которые под видом брокеров вышли на представителей луганской команды. Задержали их в Запорожье возле заведения общественного питания.

Это не первый случай, когда Вячеслав Молотокас фигурировал в подозрительных матчах. Еще раньше его отстранили от судейства за попытку подкупа игроков Карпат U-19. Если бывший рефери получил наказание только в виде пожизненного отстранения от футбола, то его подельники стали фигурантами уголовного производства. Материалы дела в отношении Сергея Кобзева, а также еще двух человек – А. Пятигорца и Е. Кремнева – были переданы в правоохранительные органы. Еще раньше полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4-х до 8-ми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Отметим, что к футболистам как Зари, так и Динамо, никаких претензий от УАФ не было. Более того, руководство луганского клуба решило премировать игроков, которые отказались сдавать матч. Игра состоялась в запланированную дату и отвечала всем требованиям фэйр-плей.

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