Бывший судья ФИФА Мирослав Ступар оценил гол в ворота ЛНЗ в матче 22-го тура против Полесья – по его мнению, в эпизоде было нарушение правил.

"Тренер ЛНЗ (Роман Григорчук – прим.) был прав. После подачи углового защитник гостей Эдуард Сарапий придержал кипера хозяев Евгения Кучеренко в площади ворот, что правилами запрещено, и тот не завладел мячом, чем и воспользовался Борис Крушинский.

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Нарушение было очевидным, и не знаю, почему арбитр Николай Балакин не наказал Сарапия, и не отменил взятие ворот. Не подсказал ему пересмотреть видеозапись этого момента и арбитр VAR Игорь Пасхал. Вот эта ошибка Балакина и привела к поражению черкащан, и недовольство Романа Григорчука понятно.

Кстати, это была далеко не единственная ошибка рефери. Под занавес поединка он не назначил в ворота черкащан пенальти за фол Владислава Наумца в борьбе с Адмиром Бристичем", – поделился Ступар в комментарии Sport.ua.

Напомним, этот гол стал единственным во встрече ЛНЗ и Полесья – Александр Назаренко с углового закрутил мяч в ворота, а от Богдана Крушинского снаряд оказался в сетке.

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