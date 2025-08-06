Бывший футбольный судья Сергей Шебек прокомментировал решение швейцарского арбитра Сандро Шерера, который поставил пенальти в матче Динамо –Пафос (0:1), но отменил его после просмотра VAR.

"Арбитру с той позиции, которую он занимал, видимо, показалось, что защитник Пафоса в борьбе за мяч ударил Ваната по ноге, поэтому без колебаний указал на "отметку". Но тут на помощь пришел VAR.

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И мы глазами VAR смогли четко рассмотреть, что, оказывается, Ванат левой ногой цепляется за правую ногу защитника, которая стоит на земле, после чего и происходит падение. Да, в динамике трудно уловить эти детали, кто кого бьет, или кто первый касается чьей ноги. Поэтому случилось поспешное решение и ошибка со стороны арбитра. Но современные технологии исправили этот недостаток. В конечном итоге все правильно – пенальти нет", – сказал Шебек для UA-Football.

Напомним, киевское Динамо уступило кипрскому Пафосу в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Второй поединок между командами состоится во вторник, 12 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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