Экс-арбитр ФИФА признался, сколько зарабатывают судьи в УПЛ и еврокубках

Бывший рефери Сергей Шебек поделился мыслями о проблемах украинского судейства.

"За один матч элитного дивизиона украинский судья получает до 12 тысяч гривен плюс 3 тысячи на транспортные расходы. Ассистенты главных судей зарабатывают вдвое меньше. Это мизер, в Англии рефери зарабатывает 2 тысячи евро за игру. Но, в конце концов, если наш арбитр отсудит два матча за месяц даже с большим количеством ошибок – получит 24 тысячи гривен. Большинство украинцев зарабатывают в месяц в несколько раз меньше.

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Но проблема не в деньгах, а в подготовке. Даже если нашим судьям повысят гонорары до 20 тысяч или 30 тысяч гривен за игру, эффекта не будет. Если анализировать их работу, то можно сделать вывод, что у них слабые навыки. Пусть прогрессируют и пробиваются на международную арену. За обслуживание матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов УЕФА платит судьям первой категории 2700 евро, а за четвертьфиналы, полуфиналы и финалы – 3700 евро. Рефери из элитной группы получают по 5-6 тысяч евро за игру", – сказал Шебек в комментарии изданию Экспресс.

Напомним, 59-летний экс-арбитр судил украинское первенство с 1992 по 2009 годы. Шебек является рекордсменом украинского высшего дивизиона по количеству проведенных игр – 226 матчей.

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