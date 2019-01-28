Экс-администратор Шахтера: Палкин – авторитарный, Срна и Михел принесли бы большую пользу клубу

Бывший администратор донецкого Шахтера Дамир Зиннатулин высказал свое мнение о работе генерального директора "горняков" Сергея Палкина.

"Для президента очень важен результат. То, что Сергей Анатольевич прогрессивный и профессиональный менеджер – это не поддается сомнению. Но его авторитарность – не лучшая сторона. Такие люди, как Срна и Михел, принесли бы большую пользу Шахтеру.

Шахтер базируется в Киеве из-за спекуляций агентов бразильцев, – экс-администратор "горняков" Зиннатуллин

Есть президент, есть определенные советники. Дарио практически всю карьеру посвятил Шахтеру. Для меня напрашивалось такое развитие, что он мог бы продолжить карьеру в Шахтере как спортивный директор, например. Значит, кому-то это было не нужно. Кому-то не нужны такие личности, как Любош Михел, как Дарио Срна. Дарио Срна – это бренд, как и Любош Михел. Эти люди известны во всей Европе", – цитирует Зиннатулина Tribuna.com.

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