Эйбар выкупил Кукурелью у Барселоны

Испанский Эйбар выкупил права на Марка Кукурелью, который принадлежал Барселоне.

Игрок не будет возвращаться в Каталонию этого трансферного окна.

Боруссия Д нацелилась на молодого защитника Барселоны Кукурелью

Баски выкупили футболиста за 2 миллиона евро после годичной аренды в соответствии с опцией, которая была прописана в договоре, информирует официальный сайт Эйбара. Барселона имеет право обратного выкупа за 4 миллиона евро. Ранее сообщалось, что каталонцы могут выкупить Кукурелью, чтобы в дальнейшем его продать дороже.

В чемпионате Испании Кукурелья сыграл 31 матч, в которых отметился 1 голом и 2 ассистами.

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