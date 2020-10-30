В рамках 8-го тура Примеры Кадис на выезде уверенно победил Эйбар. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Эйбар в родных стенах принимал Кадис. В конце первого тайма гости оформили себе комфортное преимущество в счете. Сначала отличился Негредо, а через несколько минут Сальви положил еще один. "Оружейники" же в первом тайме не нанесли ни одного удара в створ ворот.

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После перерыва Кадис забил еще раз, но гол был отменен из-за офсайда. Ближе к окончанию матча игроки Эйбара перехватили инициативу и даже несколько раз обострили ситуацию у ворот соперника, но отквитать хотя бы один мяч не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Кадиса – 0:2.

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