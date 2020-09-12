Сельта разошлась миром с Эйбаром в рамках первого тура Ла Лиги. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, перший тур

Эйбар – Сельта – 0:0

Удаление: Диоп, 87 (вторая желтая)

Гранада – Атлетик – начало в 19:30

Кадис – Осасуна – начало в 22:00

Эйбар в первом матче сезона принимал Сельту. Гости могли открывать счет уже на 10-й минуте, когда Нолито подхватил мяч в штрафной и мощно пробил в левую девятку, но этому помешал Марко Дмитрович, который выполнил эффектный сейв. А на 34-й возможность забить упустил Мендес – его удар из пределов штрафной пролетел мимо правой стойки ворот. Хозяева пытались создавать хоть какие-то моменты, но к концу первого тайма смогли нанести лишь один удар в створ ворот.

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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась, разве стало только скучнее. На 87-й Папе Диоп получил вторую желтую за грубый фол и оставил команду в меньшинстве. Несмотря на это, Эйбару удалось удержать оборону и финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.

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