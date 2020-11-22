В рамках воскресной программы 10-го тура испанской Примеры Хетафе и Эйбар не выявили сильнейшего. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 10-й тур

Эйбар – Хетафе – 0:0

Удаление: Кике, 88 (Эйбар) (вторая желтая)

Кадис – Реал Сосьедад – начало в 17:15

Гранада – Вальядолид – начало в 19:30

Алавес – Валенсия – начало в 22:00

Воскресную программу в испанской Примере открывал поединок Эйбар – Хетафе. Первая половина встречи оказалась очень скучной – всего несколько ударов по воротам, которые без проблем брали голкиперы, и никакой остроты на поле.

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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Лишь под занавес поединка команды активизировались и начали интенсивно атаковать. На 88-й "оружейники" едва не забили – защитник выбил мяч практически из пустых ворот и спас Хетафе от пропущенного. Кике сразу начал спорить с арбитром и получил за это вторую желтую, оставив Эйбар в меньшинстве. Гости пытались использовать преимущество и им это почти удалось, но в последний момент "оружейников" спас голкипер. В конце концов, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью – 0:0.

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